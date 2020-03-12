Аморим: "Все мы не оправдываем ожиданий"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф был прав, критикуя его игроков.
В своем большом интервью на дня Рэтклифф заявил, что некоторые игроки "Юнайтед" недостаточно хороши, а за других клуб переплатил.
Рэтклифф отдельно назвал имена Каземиро, Расмуса Хейлунда, Андре Онана, Антони и Джейдона Санчо, и Аморим хочет, чтобы брутальное высказывание его босса стало мотивацией для игроков.
"Если мы будем честны, то в данный момент каждый — я и игроки — не оправдывает ожиданий в этом сезоне. В наших силах это изменить, и когда я говорю, что мы не оправдываем ожиданий, я имею ввиду и себя".
"Вы говорите об игроках вроде Каземиро, которые выиграли все, и мы знаем, что эти игроки могут играть гораздо лучше. Он (Рэтклифф) был честен насчет этого. Фокус на том, чтобы изменить его мнение и мнение каждого", — цитирует Аморима The Guardian.
12.03.2025 22:00
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