"Пэлас" начал переговоры с Гласнером о новом контракте

"Кристал Пэлас" начал переговоры со своим главным тренером Оливером Гласнером о новом контракте.

Только в прошлом месяце Гласнер отметил свою первую годовщину в "Пэлас". Занимая 11-е место в Премьер-Лиге, "орлы" более чем довольны сотрудничеством с австрийским специалистом.



Еще прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес к Гласнеру со стороны "Баварии", а теперь глаз на Оливера положил "РБ Лейпциг".



Руководитель футбольных проектов Red Bull Юрген Клопп является большим поклонником Гласнера и хочет пригласить Оливера Лейпциг на место Марко Розе в конце сезона.



Однако The Guardian утверждает, что "Пэлас" не собирается отпускать Гласнера и даже надеется продлить сотрудничество с бывшим наставником "Вольфсбурга" и "Айнтрахта".



Действующий контракт Гласнера истекает в конце следующего сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Президент "Пэлас" Стив Пэриш хочет добавить к этому сроку еще два года.