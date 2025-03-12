"Ньюкасл" приступает к реализации "Проекта 2030"

"Ньюкасл" готов приступить к реализации своего амбициозного плана "Проект 2030" по превращению "сорок" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.

Как сообщает The Telegraph, в прошлом месяце боссы "Ньюкасла" во главе с президентом "сорок" Ясиром Аль-Румайоном провели встречу, обсудив развитие своего клуба.



По итогам этой встречи был составлен план, который инсайдеры называют "Проект 2030". Он ознаменует вторую стадию развития "Ньюкасла" под началом Суверенного фонда Саудовской Аравии.



Несмотря на опасения, что саудиты охладели к "Ньюкаслу", Аль-Румайян и его соратники по-прежнему сосредоточены на том, чтобы вывести клуб с "Сент-Джеймс Парк" в элиту английского и европейского футбола.



На реализацию этого плана "Ньюкасл" отводит пять лет. К 2030 году "сороки" должны каждый сезон сражаться за трофеи, регулярно играть в Лиге Чемпионов и претендовать на титул Премьер-Лиги.



В указанный срок "Ньюкасл" также планирует обзавестись новым стадионом вместимостью 68-69 тысяч зрителей за 1.5 млрд. фунтов.