Маунт вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра.

Маунт еще не сыграл ни одного матча в 2025 году, получив свою очередную травму в дерби против "Манчестер Сити" в декабре.

Несмотря на слухи о том, что "Юнайтед" может избавиться о Маунта грядущим летом, Рубен Аморим положительно высказывался о Мейсоне, и вскоре у экс-игрока "Челси" будет возможность подтвердить словам главного тренера "красных дьяволов".

Несмотря на возвращение Маунта к полноценным тренировкам, The Athletic не ожидает, что 26-летний англичанин будет готов сыграть против "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг.

Также в строй вернулся полузащитник Мануэль Угарте, а вот защитников Харри Магуайра и Лени Йоро в общей группе в среду замечено не было.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 12.03.2025 19:58 # ilovemanutd
    Что с фото? Вижу что-то прозрачное в форме человека, что-то типа стекла

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  2. quavo 12.03.2025 19:29 # quavo
    На 2 матча

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