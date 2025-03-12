Маунт вернулся к тренировкам с "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра.
Маунт еще не сыграл ни одного матча в 2025 году, получив свою очередную травму в дерби против "Манчестер Сити" в декабре.
Несмотря на слухи о том, что "Юнайтед" может избавиться о Маунта грядущим летом, Рубен Аморим положительно высказывался о Мейсоне, и вскоре у экс-игрока "Челси" будет возможность подтвердить словам главного тренера "красных дьяволов".
Несмотря на возвращение Маунта к полноценным тренировкам, The Athletic не ожидает, что 26-летний англичанин будет готов сыграть против "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг.
Также в строй вернулся полузащитник Мануэль Угарте, а вот защитников Харри Магуайра и Лени Йоро в общей группе в среду замечено не было.
12.03.2025 19:00
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Что с фото? Вижу что-то прозрачное в форме человека, что-то типа стекла
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На 2 матча
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