Маунт вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра.

Маунт еще не сыграл ни одного матча в 2025 году, получив свою очередную травму в дерби против "Манчестер Сити" в декабре.



Несмотря на слухи о том, что "Юнайтед" может избавиться о Маунта грядущим летом, Рубен Аморим положительно высказывался о Мейсоне, и вскоре у экс-игрока "Челси" будет возможность подтвердить словам главного тренера "красных дьяволов".



Несмотря на возвращение Маунта к полноценным тренировкам, The Athletic не ожидает, что 26-летний англичанин будет готов сыграть против "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг.



Также в строй вернулся полузащитник Мануэль Угарте, а вот защитников Харри Магуайра и Лени Йоро в общей группе в среду замечено не было.