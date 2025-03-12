Ван Дейк: "Мое будущее? Даже я сам не знаю"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что у него по-прежнему нет ясности насчет своего будущего.

Поражение 0:1 от ПСЖ накануне вечером может остаться последним матчем для Ван Дейка за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов, если Виргил так и не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.



После вылета из Лиги Чемпионов Ван Дейка спросили насчет следующего сезона, однако 33-летний голландец лишь смог подтвердить, что продолжает переговоры с "Ливерпулем".



"Мое будущее в "Ливерпуле"? Я не имею представления. Я по-прежнему не имею представления в данный момент. Честно. Я не имею представления в данный момент".



"Процесс не на паузе. Ничего не на паузе. Просто... Я продолжаю говорить одно и то же".



"Слушайте, остается 10 матчей, на которых я целиком сосредоточен. Если будут новости, вы, парни, о них узнаете. Даже я сам не знаю. Каждый знает, что за кулисами ведутся кое-какие переговоры, но на этом все".



"В данный момент даже я сам не знаю, что случится в следующем году. Если кто-нибудь скажет, что знает, они солгут вам в лицо", — цитирует Ван Дейка ESPN.