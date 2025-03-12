Анри считает, что Салах перестал быть фаворитом на "Золотой мяч"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах утратил статус фаворита на завоевание "Золотого мяча".

Накануне Салах не смог уберечь "Ливерпуль" от вылета из Лиги Чемпионов. Мохамед не совершил ни одного результативного действия в двух встречах с ПСЖ в 1/8 финала.



В прошлом сезоне Родри не потребовалась Лига Чемпионов, чтобы завоевать "Золотой мяч", однако у полузащитника "Манчестер Сити" также была медаль победителя Евро-2024 со сборной Испании.



Салах же теперь может завершить этот сезон, свой последний по контракту с "Ливерпулем", лишь с титулом Премьер-Лиги и Кубком Лиги, и Анри это кажется недостаточным.



"Рафинья сейчас впереди. На мой взгляд, он лучший. Лучший из-за той формы, которую он демонстрирует в Лиге Чемпионов. Мо Салах — серьезный кандидат, как и Кейн с Дембеле. Но прямо сейчас лидирует Рафинья", — цитирует Анри talkSPORT.