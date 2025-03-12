"Бавария" и "Реал" интересуются Далотом

Диогу Далот Немецкая "Бавария" и испанский "Реал" проявляют интерес к крайнему защитнику "Манчестер Юнайтед" Диогу Далоту.

Далот не входит в число игроков, от которых хочет избавиться главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, однако сложная финансовая ситуация ставит "красных дьяволов" в уязвимое положение.

По информации TEAMtalk, своей игрой в этом непростом для "Юнайтед" сезоне Далот привлек внимание главного тренера "Баварии" Венсана Компани. Также за Диогу следит "Реал".

В прошлом сезоне Далот был признан лучшим игроком "Юнайтед" по версии команды, а в этой кампании Премьер-Лиги Диогу провел минут больше, чем какой-либо другой футболист "дьяволов".

Далот поиграл на обоих флангах обороны, однако Аморим, обладая Патриком Доргу и Нуссаиром Мазрауи, может решить, что потеря 25-летнего португальца не будет критичной.


Метки Бавария, Далот, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. closer 12.03.2025 16:54 # closer
    Продано!
    квадратное ебло в довесок!

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  2. narcot 12.03.2025 16:01 # narcot
    продавать эту хуйню

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