Фернандеш надеется, что Аморим повторит свой успех в "Спортинге" с МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш надеется, что главный тренер Рубен Аморим сможет воспроизвести успех из своего бывшего клуба "Спортинга".

Аморим тренирует "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе, выиграв лишь 11 из своих 26 матчей на новом месте работы.



Однако Фернандеш верит в Аморима и хочет, чтобы его соотечественник сделал "Юнайтед" таким же сплоченным коллективом, как был "Спортинг".



"Мне известно, как играл "Спортинг". Мне известно, что фанаты испытывали восхищение, а игроки были очень довольны Рубеном. Думаю, в его последнем матче там все мы видели, какая сплоченность была между ним, игроками и персоналом".



"Я, мои партнеры по команде и технический персонал, включая главного тренера, хотим воссоздать это здесь. Разумеется, чтобы это воссоздать, нам также нужны трофеи", — сообщил Фернандеш CBS Sports.