"Юнайтед" готов продать Маунта и Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Мейсона Маунта и нападающего Расмуса Хейлунда грядущим летом.

Маунт и Хейлунд одновременно прибыли в "Юнайтед", присоединившись к "красным дьяволам" летом 2023 из "Челси" и "Аталанты", соответственно.



При этом Маунт обошелся "Юнайтед" в 60 миллионов фунтов, а Хейлунд — в 72 млн. фунтов. Но ни то, ни другое дорогостоящее приобретение себя не оправдало.



Большую часть своей карьеры в "Юнайтед" Маунт проводит в лазарете, тогда как Хейлунд совершенно разучился забивать — к настоящему моменту голевая "засуха" Расмуса достигла уже 19 матчей кряду.



Как сообщает Daily Mail, также "Юнайтед" надеется продать Каземиро, Антони и Маркуса Рэшфорда, а постоянный трансфер Джейдона Санчо в "Челси" уже согласован. Наконец, клуб не будет продлевать истекающие контракты Тома Хитона, Виктора Линделефа, Джонни Эванса и Кристиана Эриксена.