"Юнайтед" готов продать Маунта и Хейлунда

Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Мейсона Маунта и нападающего Расмуса Хейлунда грядущим летом.

Маунт и Хейлунд одновременно прибыли в "Юнайтед", присоединившись к "красным дьяволам" летом 2023 из "Челси" и "Аталанты", соответственно.

При этом Маунт обошелся "Юнайтед" в 60 миллионов фунтов, а Хейлунд — в 72 млн. фунтов. Но ни то, ни другое дорогостоящее приобретение себя не оправдало.

Большую часть своей карьеры в "Юнайтед" Маунт проводит в лазарете, тогда как Хейлунд совершенно разучился забивать — к настоящему моменту голевая "засуха" Расмуса достигла уже 19 матчей кряду.

Как сообщает Daily Mail, также "Юнайтед" надеется продать Каземиро, Антони и Маркуса Рэшфорда, а постоянный трансфер Джейдона Санчо в "Челси" уже согласован. Наконец, клуб не будет продлевать истекающие контракты Тома Хитона, Виктора Линделефа, Джонни Эванса и Кристиана Эриксена.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 646

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.03.2025 14:58 # chelsea88
    Этого Маунта можно в Челси пригласить.

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  2. ferguson-rip 12.03.2025 14:12 # ferguson-rip
    весь остальной шлак неприкосновенен?)

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  3. g3ndalf 12.03.2025 14:07 # g3ndalf
    в залупси этого сына Лампарда

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