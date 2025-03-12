Санчо может вернуться в МЮ на следующий сезон

Вингер Джейдон Санчо все еще может вернуться в "Манчестер Юнайтед" после окончания своей аренды в "Челси".

На этот сезон "Челси" взял Санчо у "Юнайтед" в аренду с обязательством по выкупу. "Синие" должны приобрести Джейдона, если финишируют на 14-м месте в Премьер-Лиге или выше.



Два клуба заранее согласовали компенсацию за 24-летнего англичанина в размере 22-25 миллионов фунтов — точная сумма зависит от итоговой позиции "Челси" в таблице.



В данный момент очевидно, что "Челси" уже не опустится в нижнюю шестерку, однако Санчо все еще может вернуться в "Юнайтед" после окончания сезона.



Как стало известно Daily Mail, "Челси" имеет право отказаться от выкупа Санчо, заплатив "Юнайтед" "значительный штраф".



Еще один нюанс заключается в том, что обычно игроки, когда отправляются в аренду с обязательством по выкупу, заранее согласуют условия постоянного контракта, однако Санчо и "Челси" этого до сих пор не сделали.



Вариант, при котором "Челси" предпочтет вернуть Санчо в "Юнайтед", пускай и со штрафом, не исключен. "Синие" проявляют интерес к ряду других вингеров, включая Хесуса Родригеса из "Реал Бетис".



Добавим, после окончания этого сезона, у Санчо останется один год по своему контракту с "Юнайтед" с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю.