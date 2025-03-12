Анонс матча "Арсенал" — ПСВ

В среду вечером "Арсенал" сыграет дома с голландским ПСВ, чтобы подтвердить свой выход в четвертьфинал финала Лиги Чемпионов.

Насчет исхода этого противостояния не осталось никаких сомнений после того, как на прошлой неделе "Арсенал" одержал крупную победу в Эйндховене со счетом 1:7.



Лига Чемпионов дает "Арсеналу" возможность отвлечься от своей ситуации в Премьер-Лиге, где "канониры" уже лишились реальных шансов догнать лидирующий "Ливерпуль".



"Лига Чемпионов — это соревнование, которое вызывает у нас большой воодушевление. Мы были очень стабильны, и завтра мы можем оказаться в захватывающем дух положении".



"Мы продолжим сражаться за победу в каждом матче. Таковы требования, которые мы предъявляем к себе в каждом соревновании", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



- Результат первой встречи был крупнейшей выездной победой в истории плей-офф Лиги Чемпионов.



- "Арсенал" может стать второй после "Манчестер Сити" английской командой, сумевшей забить 10 голов в двухматчевом противостоянии плей-офф Лиги Чемпионов (1:0 против "Шальке-04" в 2018/19).



- ПСВ не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения).



- "Арсенал" выиграл все пять своих последних матчей в Лиге Чемпионов с общим счетом 20:3. Шести побед кряду в соревновании у "канониров" не было с марта-ноября 2005 при Арсене Венгере.



- Арсенал" выиграл все четыре домашних матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, не пропустив ни одного гола. Последней английской командой, которой удавалось сделать это пять раз подряд, был "Челси" в сезоне 2021/22.



- ПСВ пропускал в каждом из 16 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (всего 33 пропущенных гола). Эта серия длится с 0:0 против "Атлетико" в марте 2016.



- Свою крупнейшую победу по итогам двухматчевого противостояния в еврокубках "Арсенал" одержал против льежского "Стандарта" в Кубке обладателей кубков сезона 1993/94 (10:0).



- Это будет 20-й матч для Артеты в качестве тренера в Лиге Чемпионов (12 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В истории соревнования только девять специалистов выигрывали 13 из своих 20 первых поединков здесь.



На кадровом фронте "Арсенала" без изменений. Вингер Габриэль Мартинелли залечил заднюю поверхность бедра и вернулся еще в минувший уикенд. Бен Уайт понемногу получает минуты, оправившись после операции на колене. Такехиро Томиясу, Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия). Первый матч — 7:1

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз