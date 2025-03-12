Каррагер: "ПСЖ был лучше, чем "Ливерпуль"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признал, что французский ПСЖ заслуженно взял верх над "красными" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне ПСЖ одержал победу 0:1 на "Энфилде" и уже в серии послематчевых пенальти вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Каррагер считает, по по итогам двух матчей ПСЖ был лучше, а шанс "Ливерпуля" был в том, чтобы забить быстрый гол дома.



"Победила лучшая команда. Мы видели, как ПСЖ сыграл в первой встрече — я назвал это ограблением".



"В первые 20 минут, первые полчаса я думал, что "Ливерпуль" комфортно выиграет этот матч, но им просто не удалось забить быстрый гол, а затем ПСЖ включился в игру".



"В дальнейшем казалось, что забить могут и те, и другие, но в экстра-таймах ПСЖ забрал инициативу, а мы пытались продержаться до серии пенальти".



"Серия пенальти — это лотерея, но ПСЖ заслужил пройти дальше. "Ливерпуль" выдохся. Это был матч топ-уровня, и нужно отдать должное великолепию соперника", — сообщил Каррагер CBS Sports.