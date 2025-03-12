Ван Дейк поговорил с боссами ПСЖ

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк провел разговор с боссами французского ПСЖ после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне Ван Дейк не смог уберечь "Ливерпуль" от домашнего поражения 0:1 и, как следствие, вылета из Лиги Чемпионов.



Возможно, это был последний матч Ван Дейка за "Ливерпуль" в элитном европейском соревновании, потому что контракт 33-летнего защитника истекает в конце сезона.



Теперь насчет будущего Ван Дейка появилось еще больше сомнений, потому что после окончания вчерашнего матча Виргил был замечен беседующим с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и футбольным советником парижан Луишом Кампушем возле раздевалок команд.



Высшие руководители ПСЖ отлично осведомлены, что Ван Дейк может быть доступен свободным агентом, и клуб Лиги 1 располагает ресурсами, чтобы сделать голландскому ветерану заманчивое предложение.



