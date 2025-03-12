Беррада признал, что новый стадион может ограничить инвестиции МЮ в состав

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада признал, что строительство нового стадиона может ограничить инвестиции клуба в улучшение состава.

Накануне "Юнайтед" представил планы по строительству нового стадиона на 100,000 мест стоимостью 2 миллиарда фунтов.



Семейство Глэйзеров и сэр Джим Рэтклифф не обладают достаточным богатством или желанием, чтобы построить новый стадион за свой счет, поэтому бремя финансирования ляжет на клуб.



Беррада надеется обзавестись новым стадионом как можно раньше — уже к сезону 2030/31, чтобы поскорее начинать получать повышенный доход.



"Такой риск существует. Мы не хотим вредить своей способности инвестировать в команду, нам важно сохранить конкурентоспособность, пока мы строим новый стадион".



"Есть различные способы обеспечить это, и один из них заключается в том, чтобы сократить сроки строительства и обзавестись новым стадионом в течение пяти лет. Таковы наши амбиции".



"А пока что нам нужно привести свои финансы в порядок и выйти на прибыльный уровень. Мы также верим, что можем быть очень конкурентоспособными".



"Большой, большой плюс этого клуба в том, что он обладает крупнейшей армией фанатов в мире, а значит может быть номером один по генерируемым доходам", — цитирует Беррада The Independent.