Глава медицинской службы МЮ покидает клуб

Глава медицинской службы "Манчестер Юнайтед" Гари О'Дрисколл покидает клуб с "Олд Траффорд".

О'Дрисколл перебрался в "Юнайтед" из "Арсенала" в сентябре 2023, и на тот момент считалось, что "красные дьяволы" заполучили первоклассного специалиста.



О'Дрисколл помог "Юнайтед" перестроить свою медицинскую службу, однако сейчас Гари решил уйти. Также собрался на новое место доктор первой команды Джим Моксон.



Решение уйти О'Дрисколл принял самостоятельно, и это не связано с сокращением персонала в "Юнайтед" или обилием травм с прошлого сезона, сообщает The Telegraph.



О'Дрисколл еще проведет некоторое время в "Юнайтед", чтобы не допустить сбоев в работе медицинской службы на финише сезона и дать клубу время на поиски замены.