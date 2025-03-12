Трент и Конате получили травмы против ПСЖ

Домашнее поражение 0:1 от французского ПСЖ оказалось дополнительно омрачено для "Ливерпуля" травмами защитников Трента Александер-Арнольда и Ибраимы Конате.

Накануне вечером "Ливерпуль" завершил выступление в Лиге Чемпионов, уступив путевку в четвертьфинал ПСЖ в серии послематчевых пенальти.



По ходу ответного матча 1/8 финала главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот произвел две вынужденные замены, убрав Александер-Арнольда во втором тайме и затем Конате в экстра-таймах.



Уже в воскресенье "Ливерпуль" ждет финал Кубка Лиги против "Ньюкасла", и Слот считает, что шансы Ибраимы выйти на поле "Уэмбли" выше, нежели Трента.



"Я должен это уточнить, но для меня это больше выглядело так, что Ибу устал, нежели получил травму. Тренту же пришлось уйти, и это никогда не является хорошим признаком".



"Насколько я слышал от людей, которые видели повторы эпизода, в котором он получил травму, это выглядело не очень хорошо. Поэтому я был бы удивлен, если он будет доступен в воскресенье", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".