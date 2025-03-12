Слот: "Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал домашнее поражение от ПСЖ лучшим футбольным матчем, в котором он когда-либо участвовал.

Пропустив быстрый гол от Усмана Дембеле в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" упустил немало возможностей сравнять счет.



Гол Дембеле нивелировал победу "Ливерпуля" в Париже на прошлой неделе, и в итоге все решилось только в серии пенальти, где удача заняла сторону ПСЖ.



Слот расстроен столь ранним вылетом с плей-офф Лиги Чемпионов, особенно после того, как "Ливерпуль" выиграл общий этап, однако Арне считает, что зрители получили отличное зрелище.



"Это лучший футбольный матч, в котором я когда-либо участвовал. Невероятная игра, особенно в сравнении с прошлой неделей. В первые 20-25 минут мы полностью переигрывали их, создавая момент за моментом, и внезапно мы стали уступать 0:1. Это была, наверное, противоположная история, нежели в Париже, и у нас закончилась удача. Сегодня вечером все решили столь маленькие детали".



"Я чувствовал, что по итогам 90 минут мы заслуживали больше, чем уступать 0:1. Я ожидал, что мы забьем. Думаю, во втором тайме они не угрожали нам, за исключением первых пяти минут, когда они имели один-два момента. Мы провели превосходный матч, за исключением забитых голов. То же самое было с ПСЖ на прошлой неделе, когда они провели превосходный матч и не забили. Сегодня это случилось с нами".



"Всегда сложно проигрывать, когда ты так много стараешься. Я еще никогда не видел, чтобы мы были так агрессивны и так напористы, как в первые 25 минут сегодня. Затем ты смотришь на табло и видишь, что вы уступаете 0:1. Невезение сыграло свою роль в пропущенном голе. Когда ты так много стараешься, и в итоге все сводится к серии пенальти, иногда это бывает сложно. Уж мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти".



"Здесь было все, что мы хотите увидеть в футбольном матче. С точки зрения "Ливерпуля", вы бы хотели минимум ничью по итогам 90 минут, но все свелось к серии пенальти".



"Есть ощущение несправедливости от того, что мы выбываем с этого раунда. Вы занимаете первое место в таблице и затем попадаете на команду вроде ПСЖ, но в этом и заключается красота футбола. Каждый в мире насладился просмотром этого матча, и все решили маленькие детали. Вдобавок вам нужна удача для победы — она у нас была на прошлой неделе, но я не думаю, что она у нас была сегодня".



"Теперь нам ясно, что мы должны сделать в остатке сезона — у нас остается кубковый финал и девять матчей Премьер-Лиги", — цитирует Слота Sky Sports.