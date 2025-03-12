ПСЖ выбил "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

Пенальти Дарвина Нуньеса "Ливерпуль" уступил французскому ПСЖ в серии послематчевых пенальти и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Стартовый состав "красных", как и их соперника, не изменился относительно первой встречи, но выздоровевший Коди Гакпо был назван среди запасных.

Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет на четвертой минуте. Вместо того, чтобы бить самому, Доминик Собослаи покатил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, который метил в свободный угол ворот, однако на пути мяча встал Нуну Мендеш.

На шестой минуте Салах снова оказался на ударной позиции в штрафной, однако Мохамед недостаточно закрутил мяч — мимо.

Выдержав стартовый натиск соперника, на 12-й минуте "Ливерпуль" нелепым образом пропустил гол. Ибраима Конате неудачно прервал передачу Брадли Барколя в штрафной, а Усман Дембеле тут же забрал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.

"Красные" помчались вперед, чем ПСЖ едва не воспользовался на 17-й минуте, однако Барколя не смог пробить Алиссона.

На 32-й минуте хозяева снова провалились в обороне, но Алиссон выдвинулся навстречу и не позволил выходившему один на один Дембеле пробить.

Вскоре возможность удвоить преимущество гостей имел Хвича Кварацхелия, но мяч после его мощного удара полетел мимо.

В начале второго тайма "Ливерпуль" провел захватывающую атаку с отраженным ударом Александер-Арнольда, падением Собослаи, добиванием Трента в штангу и, наконец, голом Доминика, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

После перерыва ПСЖ совсем перестал ходить вперед и сосредоточился на отражении атак соперника. Однажды гостей спас их голкипер Джанлуиджи Доннарумма, в другой раз — штанга.

Дожать парижан в основное время "Ливерпулю" не удалось, а поскольку по сумме двух матчей счет был 1:1, команды перешли к экстра-таймам.

В экстра-таймах команды были осторожны, причем хозяева — чересчур. Гости заставили Алиссона совершить три сейва во второй 15-минутке.

Победитель определился только в серии пенальти, где у Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса дрогнули нервы — их удары были отражены Доннаруммой. ПСЖ прошел дальше.

Команды выдали захватывающий матч. "Ливерпуль" был хорош, и даже удивительно, что за 120 минут "красные" не смогли забить. Серия пенальти — это всегда лотерея, и ПСЖ получил свое возмещение за фатальное невезение в первой встрече.

"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 1:1, победа ПСЖ в серии пенальти — 4:1

Гол: Дембеле 12.

Серия пенальти: Витинья (гол) — Салах (гол), Рамуш (гол) — Нуньес (голкипер), Дембеле (гол) — Джонс (голкипер), Дуэ (гол).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Куанса 73), Конате (Эндо 111), Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер (Джонс 90), Собослаи (Эллиотт 105), Салах, Диас (Гакпо 102), Жота (Нуньес 73).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Бералдо 90), Пачо, Мендеш, Невеш (Рамуш 120), Витинья, Руис (Заир-Эмери 90), Кварацхелия (Ли 101), Дембеле, Барколя (Дуэ 67).

Предупреждения: Макаллистер — Маркиньос.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 01:50

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Последние комментарии:




  1. narcot 12.03.2025 02:52 # narcot
    хоZяин залупальцев


    Хакими показал фанатам «Ливерпуля» флаг «ПСЖ» из центрального круга «Энфилда».

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  2. narcot 12.03.2025 02:52 # narcot
    сосолах плакоет ухихихихих


    https://ibb.co/PGJykL9P

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  3. narcot 12.03.2025 02:49 # narcot
    где головастик? где носач?

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  4. hachidlo 12.03.2025 02:42 # hachidlo
    "Гачибази это не танец, это - признание" (с) Лысый, очкастый карлан, танцуя перед таможенниками КПП Ново-Филя.

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  5. narcot 12.03.2025 02:34 # narcot
    чемпион апл вылетает в 1/8. кринге

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  6. hachidlo 12.03.2025 02:32 # hachidlo
    "Пись пись" - отчимским эхом отдаётся от стен где-то сейчас в холодных, сургутских подвалов.

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  7. hachidlo 12.03.2025 02:21 # hachidlo
    "Плачь, плачь, танцуй танцуй, беги от меня, я - твои слёзы" (с) любимая песня сургутского отчима, под которой шерстяные залуплуьцы оттанцевают гачибази.

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  8. hachidlo 12.03.2025 02:18 # hachidlo
    Самый слабый чемпионат Англии за всё время. Самый слабый возможный чемпион (лучше бы форест).

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  9. kukuruzko 12.03.2025 02:17 # kukuruzko
    заебал кораном жопу подтёр?

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  10. b84 12.03.2025 02:17 # b84
    а ведь по сути мы должны щас гегемонить
    вторых ван дейков с алиссонами и салахами нам не упадет

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  11. bes-ter 12.03.2025 02:14 # bes-ter
    Ха ха ха... ну что чмошники, что там по ЛЧ ?

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  12. lovrentiy 12.03.2025 02:13 # lovrentiy
    Нужно спокойно доигрывать чемпионат и распускать пол команды. Только бы не набрали бы опять нунеймов.

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  13. narcot 12.03.2025 02:10 # narcot
    каZах выше головы прыгнул. молодец


    11.03.2025 12:19 #
    halamadrid94

    Ливерпул - ПСЖ 1Х и тотал 4,5 меньше
    Барселона - Бенфика Ф1(-1)
    Байер - Бавария Х2 и тотал 1,5 больше
    Интер - Фейеноорд Ф1(-1)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030282

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  14. narcot 12.03.2025 02:03 # narcot
    по хГ 2:5 примерно. хули подзалупальцы ноют, я хз

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  15. halamadrid94 12.03.2025 02:03 # halamadrid94
    Если у Трента травма связок , возможно , Перес передумает. Тогда надо возвращать Хакими. Ашраф явно созрел для больших побед. Менталка, скорость , выносливость , а теперь еще и опыт. Достойно может заменить Карвахаля.

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  16. high-malvern 12.03.2025 02:03 # high-malvern
    Слейте уже Нуньеза куда-нибудь в Бернли, нет сил смотреть на его игру)

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  17. narcot 12.03.2025 02:01 # narcot
    с квадруплом, обрыганы) что дембеле, что хачапури > египетская односезонка. электрику Zдоровья



    05.03.2025 23:00 #
    skychnie-oboi

    Тут надо выебать мешков - которые играю в дворовой гавно лиге и не понимают что такое машина ЛФК.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113424/?c=1

    06.03.2025 01:02 #
    lfc-krr

    С победой всех красных!
    Сложнейший матч. Я е6ал такие игры, конечно.. Но Слот на таких яйцах делает результат, что я вах уе..
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113438/?c=1

    06.03.2025 01:04 #
    weorlfc

    Ну что Париж теперь добро пожаловать на Энфилд.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113438/?c=1

    08.03.2025 19:20 #
    forester-ibe

    08.03.2025 19:01 #
    thegodfather

    С псж полюбас все впереди еще.
    Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
    Придется попотеть

    Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply

    АХАХАХАХХА
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113491/?c=1

    08.03.2025 19:55 #
    weorlfc

    Князи просто князи. Некст ПСЖ. Опять весна. Опять престиж. Опять в Лч. Ебут Париж!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113491/?c=1

    09.03.2025 19:24 #
    vals1702

    2-0 Салах и МакАлистер
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113511/?c=1



    11.03.2025 23:34 #
    skychnie-oboi

    ПСЖ просто труп- ебанные защи им на блюдечке невынужденные ошибки дарят как нубыы ебанные.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030282



    11.03.2025 23:04 #
    dexter

    У Салаха е6альник довольный - будет е6ать.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030311

    12.03.2025 00:23 #
    kybi4eskoee6lo

    на самом деле псж норм смотрится в двух матчах, лучше чем был при месси неймаре и т.п. но ливер обязан дожать
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1

    (ответить)

  18. narcot 12.03.2025 02:00 # narcot
    орууууу


    11.03.2025 23:48 #
    turist

    Дарвин Нуньес сделает игру
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030375

    11.03.2025 23:58 #
    lovrentiy

    Пока не поздно, нужно заменить Салаха, Жоту. Выпустить Нуньеса, Эллиота.
    Хуже не будет.
    (ответить)


    Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030375

    (ответить)

  19. thegodfather 12.03.2025 01:59 # thegodfather
    Пидрали посатрели и такие о да, пройдем изи реал патом псж и в финале абассым барсу

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  20. skydreams 12.03.2025 01:59 # skydreams
    ну кстати да, солох бедный мимо ЗМ теперь( а жаль, заслужил, был бы второй африканец после Веа с ЗМ. отдадут какому-нить мусору типо винисиуса, наноет теперь

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