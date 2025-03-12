ПСЖ выбил "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" уступил французскому ПСЖ в серии послематчевых пенальти и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Стартовый состав "красных", как и их соперника, не изменился относительно первой встречи, но выздоровевший Коди Гакпо был назван среди запасных.
Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет на четвертой минуте. Вместо того, чтобы бить самому, Доминик Собослаи покатил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, который метил в свободный угол ворот, однако на пути мяча встал Нуну Мендеш.
На шестой минуте Салах снова оказался на ударной позиции в штрафной, однако Мохамед недостаточно закрутил мяч — мимо.
Выдержав стартовый натиск соперника, на 12-й минуте "Ливерпуль" нелепым образом пропустил гол. Ибраима Конате неудачно прервал передачу Брадли Барколя в штрафной, а Усман Дембеле тут же забрал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.
"Красные" помчались вперед, чем ПСЖ едва не воспользовался на 17-й минуте, однако Барколя не смог пробить Алиссона.
На 32-й минуте хозяева снова провалились в обороне, но Алиссон выдвинулся навстречу и не позволил выходившему один на один Дембеле пробить.
Вскоре возможность удвоить преимущество гостей имел Хвича Кварацхелия, но мяч после его мощного удара полетел мимо.
В начале второго тайма "Ливерпуль" провел захватывающую атаку с отраженным ударом Александер-Арнольда, падением Собослаи, добиванием Трента в штангу и, наконец, голом Доминика, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.
После перерыва ПСЖ совсем перестал ходить вперед и сосредоточился на отражении атак соперника. Однажды гостей спас их голкипер Джанлуиджи Доннарумма, в другой раз — штанга.
Дожать парижан в основное время "Ливерпулю" не удалось, а поскольку по сумме двух матчей счет был 1:1, команды перешли к экстра-таймам.
В экстра-таймах команды были осторожны, причем хозяева — чересчур. Гости заставили Алиссона совершить три сейва во второй 15-минутке.
Победитель определился только в серии пенальти, где у Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса дрогнули нервы — их удары были отражены Доннаруммой. ПСЖ прошел дальше.
Команды выдали захватывающий матч. "Ливерпуль" был хорош, и даже удивительно, что за 120 минут "красные" не смогли забить. Серия пенальти — это всегда лотерея, и ПСЖ получил свое возмещение за фатальное невезение в первой встрече.
"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 1:1, победа ПСЖ в серии пенальти — 4:1
Гол: Дембеле 12.
Серия пенальти: Витинья (гол) — Салах (гол), Рамуш (гол) — Нуньес (голкипер), Дембеле (гол) — Джонс (голкипер), Дуэ (гол).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Куанса 73), Конате (Эндо 111), Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер (Джонс 90), Собослаи (Эллиотт 105), Салах, Диас (Гакпо 102), Жота (Нуньес 73).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Бералдо 90), Пачо, Мендеш, Невеш (Рамуш 120), Витинья, Руис (Заир-Эмери 90), Кварацхелия (Ли 101), Дембеле, Барколя (Дуэ 67).
Предупреждения: Макаллистер — Маркиньос.
12.03.2025 01:50
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Последние комментарии:
хоZяин залупальцев
Хакими показал фанатам «Ливерпуля» флаг «ПСЖ» из центрального круга «Энфилда».
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сосолах плакоет ухихихихих
https://ibb.co/PGJykL9P
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где головастик? где носач?
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"Гачибази это не танец, это - признание" (с) Лысый, очкастый карлан, танцуя перед таможенниками КПП Ново-Филя.
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чемпион апл вылетает в 1/8. кринге
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"Пись пись" - отчимским эхом отдаётся от стен где-то сейчас в холодных, сургутских подвалов.
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"Плачь, плачь, танцуй танцуй, беги от меня, я - твои слёзы" (с) любимая песня сургутского отчима, под которой шерстяные залуплуьцы оттанцевают гачибази.
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Самый слабый чемпионат Англии за всё время. Самый слабый возможный чемпион (лучше бы форест).
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заебал кораном жопу подтёр?
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а ведь по сути мы должны щас гегемонить
вторых ван дейков с алиссонами и салахами нам не упадет
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Ха ха ха... ну что чмошники, что там по ЛЧ ?
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Нужно спокойно доигрывать чемпионат и распускать пол команды. Только бы не набрали бы опять нунеймов.
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каZах выше головы прыгнул. молодец
11.03.2025 12:19 #
halamadrid94
Ливерпул - ПСЖ 1Х и тотал 4,5 меньше
Барселона - Бенфика Ф1(-1)
Байер - Бавария Х2 и тотал 1,5 больше
Интер - Фейеноорд Ф1(-1)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030282
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по хГ 2:5 примерно. хули подзалупальцы ноют, я хз
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Если у Трента травма связок , возможно , Перес передумает. Тогда надо возвращать Хакими. Ашраф явно созрел для больших побед. Менталка, скорость , выносливость , а теперь еще и опыт. Достойно может заменить Карвахаля.
(ответить)
Слейте уже Нуньеза куда-нибудь в Бернли, нет сил смотреть на его игру)
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с квадруплом, обрыганы) что дембеле, что хачапури > египетская односезонка. электрику Zдоровья
05.03.2025 23:00 #
skychnie-oboi
Тут надо выебать мешков - которые играю в дворовой гавно лиге и не понимают что такое машина ЛФК.
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Источник: http://fapl.ru/posts/113424/?c=1
06.03.2025 01:02 #
lfc-krr
С победой всех красных!
Сложнейший матч. Я е6ал такие игры, конечно.. Но Слот на таких яйцах делает результат, что я вах уе..
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Источник: http://fapl.ru/posts/113438/?c=1
06.03.2025 01:04 #
weorlfc
Ну что Париж теперь добро пожаловать на Энфилд.
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Источник: http://fapl.ru/posts/113438/?c=1
08.03.2025 19:20 #
forester-ibe
08.03.2025 19:01 #
thegodfather
С псж полюбас все впереди еще.
Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
Придется попотеть
Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply
АХАХАХАХХА
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113491/?c=1
08.03.2025 19:55 #
weorlfc
Князи просто князи. Некст ПСЖ. Опять весна. Опять престиж. Опять в Лч. Ебут Париж!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113491/?c=1
09.03.2025 19:24 #
vals1702
2-0 Салах и МакАлистер
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Источник: http://fapl.ru/posts/113511/?c=1
11.03.2025 23:34 #
skychnie-oboi
ПСЖ просто труп- ебанные защи им на блюдечке невынужденные ошибки дарят как нубыы ебанные.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030282
11.03.2025 23:04 #
dexter
У Салаха е6альник довольный - будет е6ать.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030311
12.03.2025 00:23 #
kybi4eskoee6lo
на самом деле псж норм смотрится в двух матчах, лучше чем был при месси неймаре и т.п. но ливер обязан дожать
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1
(ответить)
орууууу
11.03.2025 23:48 #
turist
Дарвин Нуньес сделает игру
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030375
11.03.2025 23:58 #
lovrentiy
Пока не поздно, нужно заменить Салаха, Жоту. Выпустить Нуньеса, Эллиота.
Хуже не будет.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113543/?c=1#c8030375
(ответить)
Пидрали посатрели и такие о да, пройдем изи реал патом псж и в финале абассым барсу
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ну кстати да, солох бедный мимо ЗМ теперь( а жаль, заслужил, был бы второй африканец после Веа с ЗМ. отдадут какому-нить мусору типо винисиуса, наноет теперь
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