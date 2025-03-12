ПСЖ выбил "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" уступил французскому ПСЖ в серии послематчевых пенальти и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Стартовый состав "красных", как и их соперника, не изменился относительно первой встречи, но выздоровевший Коди Гакпо был назван среди запасных.



Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет на четвертой минуте. Вместо того, чтобы бить самому, Доминик Собослаи покатил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, который метил в свободный угол ворот, однако на пути мяча встал Нуну Мендеш.



На шестой минуте Салах снова оказался на ударной позиции в штрафной, однако Мохамед недостаточно закрутил мяч — мимо.



Выдержав стартовый натиск соперника, на 12-й минуте "Ливерпуль" нелепым образом пропустил гол. Ибраима Конате неудачно прервал передачу Брадли Барколя в штрафной, а Усман Дембеле тут же забрал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.



"Красные" помчались вперед, чем ПСЖ едва не воспользовался на 17-й минуте, однако Барколя не смог пробить Алиссона.



На 32-й минуте хозяева снова провалились в обороне, но Алиссон выдвинулся навстречу и не позволил выходившему один на один Дембеле пробить.



Вскоре возможность удвоить преимущество гостей имел Хвича Кварацхелия, но мяч после его мощного удара полетел мимо.



В начале второго тайма "Ливерпуль" провел захватывающую атаку с отраженным ударом Александер-Арнольда, падением Собослаи, добиванием Трента в штангу и, наконец, голом Доминика, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.



После перерыва ПСЖ совсем перестал ходить вперед и сосредоточился на отражении атак соперника. Однажды гостей спас их голкипер Джанлуиджи Доннарумма, в другой раз — штанга.



Дожать парижан в основное время "Ливерпулю" не удалось, а поскольку по сумме двух матчей счет был 1:1, команды перешли к экстра-таймам.



В экстра-таймах команды были осторожны, причем хозяева — чересчур. Гости заставили Алиссона совершить три сейва во второй 15-минутке.



Победитель определился только в серии пенальти, где у Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса дрогнули нервы — их удары были отражены Доннаруммой. ПСЖ прошел дальше.



Команды выдали захватывающий матч. "Ливерпуль" был хорош, и даже удивительно, что за 120 минут "красные" не смогли забить. Серия пенальти — это всегда лотерея, и ПСЖ получил свое возмещение за фатальное невезение в первой встрече.



"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 1:1, победа ПСЖ в серии пенальти — 4:1



Гол: Дембеле 12.



Серия пенальти: Витинья (гол) — Салах (гол), Рамуш (гол) — Нуньес (голкипер), Дембеле (гол) — Джонс (голкипер), Дуэ (гол).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Куанса 73), Конате (Эндо 111), Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер (Джонс 90), Собослаи (Эллиотт 105), Салах, Диас (Гакпо 102), Жота (Нуньес 73).



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Бералдо 90), Пачо, Мендеш, Невеш (Рамуш 120), Витинья, Руис (Заир-Эмери 90), Кварацхелия (Ли 101), Дембеле, Барколя (Дуэ 67).



Предупреждения: Макаллистер — Маркиньос.