МЮ сможет выручить только 20 млн. фунтов за Рэшфорда

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" сможет выручить только 20 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

На вторую половину этого сезона "Юнайтед" отправил Рэшфорда в аренду в "Астон Виллу", где 27-летний англичанин выглядит посвежевшим, но все еще находится в поисках своего первого гола.

Отношения Рэшфорда с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом не подлежат восстановлению, поэтому летом "красные дьяволы" собираются избавиться от Маркса насовсем.

Нюанс в том, что зарплата Рэшфорда составляет 315,000 фунтов в неделю — практически никакой другой клуб Премьер-Лиги или Европы, включая "Виллу", не готов платить Маркусу так много.

Постоянный трансфер в "Виллу" или какой-либо другой клуб будет сопряжен для Рэшфорда с понижением зарплаты, и чтобы Маркус на это согласился, "Юнайтед" придется пойти на компромисс насчет стоимости игрока.

Поэтому, как предполагает Daily Mail, "Юнайтед" реалистично сможет рассчитывать только на 20 млн. фунтов в качестве компенсации за продукт своей академии.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 00:05

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