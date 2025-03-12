МЮ сможет выручить только 20 млн. фунтов за Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" сможет выручить только 20 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

На вторую половину этого сезона "Юнайтед" отправил Рэшфорда в аренду в "Астон Виллу", где 27-летний англичанин выглядит посвежевшим, но все еще находится в поисках своего первого гола.



Отношения Рэшфорда с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом не подлежат восстановлению, поэтому летом "красные дьяволы" собираются избавиться от Маркса насовсем.



Нюанс в том, что зарплата Рэшфорда составляет 315,000 фунтов в неделю — практически никакой другой клуб Премьер-Лиги или Европы, включая "Виллу", не готов платить Маркусу так много.



Постоянный трансфер в "Виллу" или какой-либо другой клуб будет сопряжен для Рэшфорда с понижением зарплаты, и чтобы Маркус на это согласился, "Юнайтед" придется пойти на компромисс насчет стоимости игрока.



Поэтому, как предполагает Daily Mail, "Юнайтед" реалистично сможет рассчитывать только на 20 млн. фунтов в качестве компенсации за продукт своей академии.