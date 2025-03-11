Дьекереш выбирает между "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Сити"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш готов вернуться в Премьер-Лигу и выбирает из трех вариантов.

Прежде поиграв в Англии за "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", в 2023 году Дьекереш отправился в "Спортинг", где забил 82 гола в 90 матчах.



Дьекереш заслужил репутацию одного из самых смертоносных бомбардиров в Европе и теперь может в качестве большой звезды вернуться на родину футбола.



Ранее Дьекереша сватали в "Манчестер Юнайтед", однако воссоединение Виктора со своим бывшим наставником по "Спортингу" Рубеном Аморимом выглядит маловероятным. Без Лиги Чемпионов и со своими финансовыми проблемами "красные дьяволы" не могут реально претендовать на 26-летнего шведа.



По информации португальского издания A Bola, сам Дьекереш предпочитает "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити", причем отъезд Виктора из Лиссабона в конце сезона называется неминуемым.



Контракт Дьекереша предусматривает отступные в 84 миллиона фунтов, однако "Спортинг" готов принять предложение в районе 59 млн. фунтов.



Помимо представителей Премьер-Лиги, на Дьекереша также претендуют "Реал", "Барселона", "Бавария" и ПСЖ.