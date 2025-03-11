Дьекереш выбирает между "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Сити"

Виктор Дьекереш Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш готов вернуться в Премьер-Лигу и выбирает из трех вариантов.

Прежде поиграв в Англии за "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", в 2023 году Дьекереш отправился в "Спортинг", где забил 82 гола в 90 матчах.

Дьекереш заслужил репутацию одного из самых смертоносных бомбардиров в Европе и теперь может в качестве большой звезды вернуться на родину футбола.

Ранее Дьекереша сватали в "Манчестер Юнайтед", однако воссоединение Виктора со своим бывшим наставником по "Спортингу" Рубеном Аморимом выглядит маловероятным. Без Лиги Чемпионов и со своими финансовыми проблемами "красные дьяволы" не могут реально претендовать на 26-летнего шведа.

По информации португальского издания A Bola, сам Дьекереш предпочитает "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити", причем отъезд Виктора из Лиссабона в конце сезона называется неминуемым.

Контракт Дьекереша предусматривает отступные в 84 миллиона фунтов, однако "Спортинг" готов принять предложение в районе 59 млн. фунтов.

Помимо представителей Премьер-Лиги, на Дьекереша также претендуют "Реал", "Барселона", "Бавария" и ПСЖ.


Метки Арсенал, Дьекереш, Ливерпуль, Манчестер Сити, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 23:00

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  1. sergeant08 11.03.2025 23:13 # sergeant08
    В Англии он уже сказал свое слово. Какой смысл отдавать больше деньги за ещё одного Хуйлунда?

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