Салиба признал, что "Арсенал" не заслужил быть на вершине Премьер-Лиги

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признал, что его команда не заслужила быть на вершине таблицы Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прямо сейчас "Арсенал" уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" 15 очков, хотя сыграл на матч меньше. "Канониры" серьезно пострадали от травм атакующих игроков и не смогли угнаться за "красными".



Салиба признает превосходство "Ливерпуля", но видит возможность скрасить этот сезон с помощью Лиги Чемпионов.



"Раз они первые, значит они сделали нечто, чего не сделали мы. Конечно, отставание велико, но нам нельзя опускать руки".



"Они тоже так хороши. Думаю, в этом сезоне мы не заслуживаем быть на вершине, но мы должны продолжать стараться, а еще есть Лига Чемпионов, поэтому мы будем идти вперед", — цитирует Салиба Evening Standard.