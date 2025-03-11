"Ливерпуль" "очень заинтересован" в Шлоттербеке

"Ливерпуль" "очень заинтересован" в приобретении центрального защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека.

"Ливерпуль" до сих пор не решил вопрос с будущим своего капитана Виргила Ван Дейка, контракт которого истекает в конце сезона.



Но даже если Ван Дейк останется, "Ливерпуль" надеется обзавестись новым центральным защитником грядущим летом. К этому "красных" подталкивает возраст Виргила, настойчивые слухи насчет интереса ПСЖ к Ибраиме Конате и подверженность травмам Джо Гомеса.



Как сообщает немецкое издание Bild, "Ливерпуль" видит у Шлоттербека потенциал стать преемником для Ван Дейка. Нико является одним из лидеров в раздевалке "Боруссии", которая в прошлом сезоне достигла финала Лиги Чемпионов, но сейчас занимает только 10-е место в Бундеслиге.



Трансфер 25-летнего игрока сборной Германии, выступающего в Дортмунде с 2022 года, оценивается в 42 миллиона фунтов.