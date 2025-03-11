Салиба: "Хочу продолжать выступать за "Арсенал"

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба дал понять, что связывает свое будущее с лондонским клубом.

Согласно слухам, 23-летний Салиба является большой трансферной целью для "Реала" на грядущее лето.

Однако Салиба, от действующего контракта которого остается еще два полных года, не готов уйти, пока не выиграет трофеи с "Арсеналом".

"Я по-настоящему счастлив здесь. Я здесь уже два с половиной года. Здесь не может быть никаких сомнений. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать здесь".

"Я хочу выиграть большие трофеи с "Арсеналом". Если ты уходишь из этого клуба, ничего не выиграв, фанаты забудут тебя. Я хочу выиграть большие трофеи здесь".

"Начались ли переговоры о новом контракте? Пока нет. У меня еще остается несколько лет, поэтому в данную минуту спешка не нужна. Я счастлив здесь. Вот и все", — цитирует Салиба Evening Standard.


Метки Арсенал, контракты, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 311

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 11.03.2025 18:34 # hunter022
    Большие трофеи и Артета понятия не совместимы, нужно валить ему в Мадрид пока ещё молод, чемпионат и чашку ЛЧ точно возьмёт,ведь ведь праймовый Арсенал под руководством Артеты гораздо хуже даже нынешнего ослабленного Реала...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: