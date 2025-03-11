Салиба: "Хочу продолжать выступать за "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба дал понять, что связывает свое будущее с лондонским клубом.

Согласно слухам, 23-летний Салиба является большой трансферной целью для "Реала" на грядущее лето.



Однако Салиба, от действующего контракта которого остается еще два полных года, не готов уйти, пока не выиграет трофеи с "Арсеналом".



"Я по-настоящему счастлив здесь. Я здесь уже два с половиной года. Здесь не может быть никаких сомнений. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать здесь".



"Я хочу выиграть большие трофеи с "Арсеналом". Если ты уходишь из этого клуба, ничего не выиграв, фанаты забудут тебя. Я хочу выиграть большие трофеи здесь".



"Начались ли переговоры о новом контракте? Пока нет. У меня еще остается несколько лет, поэтому в данную минуту спешка не нужна. Я счастлив здесь. Вот и все", — цитирует Салиба Evening Standard.