Салиба: "Хочу продолжать выступать за "Арсенал"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба дал понять, что связывает свое будущее с лондонским клубом.
Согласно слухам, 23-летний Салиба является большой трансферной целью для "Реала" на грядущее лето.
Однако Салиба, от действующего контракта которого остается еще два полных года, не готов уйти, пока не выиграет трофеи с "Арсеналом".
"Я по-настоящему счастлив здесь. Я здесь уже два с половиной года. Здесь не может быть никаких сомнений. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать здесь".
"Я хочу выиграть большие трофеи с "Арсеналом". Если ты уходишь из этого клуба, ничего не выиграв, фанаты забудут тебя. Я хочу выиграть большие трофеи здесь".
"Начались ли переговоры о новом контракте? Пока нет. У меня еще остается несколько лет, поэтому в данную минуту спешка не нужна. Я счастлив здесь. Вот и все", — цитирует Салиба Evening Standard.
11.03.2025 18:00
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Большие трофеи и Артета понятия не совместимы, нужно валить ему в Мадрид пока ещё молод, чемпионат и чашку ЛЧ точно возьмёт,ведь ведь праймовый Арсенал под руководством Артеты гораздо хуже даже нынешнего ослабленного Реала...
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