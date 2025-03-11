"Сити" начал строить тренировочный центр для женской команды

Женская команда Манчестер Сити "Манчестер Сити" начал строительство отдельного тренировочного центра для своей женской команды.

Тренировочный центр для девушек будет располагаться на базе "Сити" по соседству с основным зданием. Клуб обещает обустроить зону гидротерапии, тренажерный зал и раздевалку в форме круга для дополнительной сплоченности коллектива.

ESPN оценивает стоимость строительства в 10 миллионов фунтов. Ввести здание в эксплуатацию "Сити" планирует уже к следующему сезону.

До сих пор женской команде "Сити", выигравшей Суперлигу в 2016 году, приходилось делить инфраструктуру с первой командой и академией.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 17:00

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