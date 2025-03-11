"Сити" начал строить тренировочный центр для женской команды
"Манчестер Сити" начал строительство отдельного тренировочного центра для своей женской команды.
Тренировочный центр для девушек будет располагаться на базе "Сити" по соседству с основным зданием. Клуб обещает обустроить зону гидротерапии, тренажерный зал и раздевалку в форме круга для дополнительной сплоченности коллектива.
ESPN оценивает стоимость строительства в 10 миллионов фунтов. Ввести здание в эксплуатацию "Сити" планирует уже к следующему сезону.
До сих пор женской команде "Сити", выигравшей Суперлигу в 2016 году, приходилось делить инфраструктуру с первой командой и академией.
11.03.2025 17:00
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