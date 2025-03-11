"Сити" начал строить тренировочный центр для женской команды

"Манчестер Сити" начал строительство отдельного тренировочного центра для своей женской команды.

Тренировочный центр для девушек будет располагаться на базе "Сити" по соседству с основным зданием. Клуб обещает обустроить зону гидротерапии, тренажерный зал и раздевалку в форме круга для дополнительной сплоченности коллектива.



ESPN оценивает стоимость строительства в 10 миллионов фунтов. Ввести здание в эксплуатацию "Сити" планирует уже к следующему сезону.



До сих пор женской команде "Сити", выигравшей Суперлигу в 2016 году, приходилось делить инфраструктуру с первой командой и академией.