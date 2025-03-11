МЮ объявил, что построит новый стадион на 100,000 мест

Новый стадион Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" официально объявил о своих планах по строительству нового стадиона на 100,000 мест в течение пяти лет.

"Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года, однако нынешний стадион "красных дьяволов" крайне устарел.

"Юнайтед" рассматривал вариант с реконструкцией "Олд Траффорд", но в итоге решил построить поблизости совершенно новую арену, самую большую в Премьер-Лиге.

Когда новый стадион будет готов, "Юнайтед" снесет "Олд Траффорд". Стоимость реализации этого амбициозного проекта оценивается в 2 миллиарда фунтов.

"Юнайтед" также планирует обновить прилегающую территорию, благодаря чему будут созданы 92,000 рабочих мест и построено 17,000 домов. А британская экономика будет дополнительно получать 7.3 млрд. фунтов ежегодно.

Дизайн стадиона будет выполнен в виде трезубца высотой 200 метров. Эти шпили можно будет увидеть с расстояния в 40 км.

Новый стадион Манчестер Юнайтед


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 16:00

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  1. gary47 11.03.2025 17:07 # gary47
    Стройки в Британии очень муторные и геморойные. В итоге построят, но по времени все это продлится явно дольше. Стадик на 100 тысяч - хит конечно.

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  2. chelsea88 11.03.2025 16:53 # chelsea88
    Сдалека на мечеть будет похожа

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  3. forester-ibe 11.03.2025 16:35 # forester-ibe
    Мохаммед Сармат Стэдиум.

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  4. ferguson-rip 11.03.2025 16:19 # ferguson-rip
    мохаммед салах стэдиум.

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  5. scholes18 11.03.2025 16:04 # scholes18
    шапито.

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