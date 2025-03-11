МЮ объявил, что построит новый стадион на 100,000 мест

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о своих планах по строительству нового стадиона на 100,000 мест в течение пяти лет.

"Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года, однако нынешний стадион "красных дьяволов" крайне устарел.



"Юнайтед" рассматривал вариант с реконструкцией "Олд Траффорд", но в итоге решил построить поблизости совершенно новую арену, самую большую в Премьер-Лиге.



Когда новый стадион будет готов, "Юнайтед" снесет "Олд Траффорд". Стоимость реализации этого амбициозного проекта оценивается в 2 миллиарда фунтов.



"Юнайтед" также планирует обновить прилегающую территорию, благодаря чему будут созданы 92,000 рабочих мест и построено 17,000 домов. А британская экономика будет дополнительно получать 7.3 млрд. фунтов ежегодно.



Дизайн стадиона будет выполнен в виде трезубца высотой 200 метров. Эти шпили можно будет увидеть с расстояния в 40 км.



