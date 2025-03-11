Робинсон считает, что "Ливерпулю" следует купить Гехи

Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон считает, что "Ливерпулю" стоит приобрести защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес "Ньюкасла" к Гехи, однако Робинсон ожидает, что контрактная ситуация заставит "орлов" продать своего капитана после окончания этого сезона.



Робинсон уверен, что "Ливерпуль" будет "во главе очереди" клубов, претендующих на 24-летнего англичанина.



"Ливерпуль" хорошо бы ему подошел. "Пэлас" не отпустит его бесплатно, поэтому они постараются выручить за него деньги летом".



"Летом от его контракта останется 12 месяцев, и цена может немного снизиться — или нет, учитывая уровень интереса к нему. Прошлым летом настойчивее других был "Ньюкасл", и примерно на такие же предложения "Пэлас" рассчитывает снова".



"Пэлас" поступил правильно с Гехи, а Гехи поступил правильно с "Пэлас", поэтому этим летом они сядут вместе и решат, что пора разойтись".



"Это будет зависеть от того, куда он хочет отправиться, и это не только Премьер-Лига, потому что речь о классном игроке, который может выбирать из множества клубов".



"(Президент "Пэлас") Стив Пэриш доказал, что может выгодно продавать игроков, и он сделает это снова летом. "Ливерпуль" и "Ньюкасл" оба хотят Гехи, но все сводится к тому, кто готов заплатить цену".



"Многое будет зависеть от ограничений, связанных с финансовым фейр-плей. "Ливерпуль" не был активен в два последних окна, поэтому они находятся во главе очереди. У них есть пространство для приглашения игроков", — сообщил Робинсон Football Insider.