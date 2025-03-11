Робинсон считает, что "Ливерпулю" следует купить Гехи

Марк Гехи Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон считает, что "Ливерпулю" стоит приобрести защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес "Ньюкасла" к Гехи, однако Робинсон ожидает, что контрактная ситуация заставит "орлов" продать своего капитана после окончания этого сезона.

Робинсон уверен, что "Ливерпуль" будет "во главе очереди" клубов, претендующих на 24-летнего англичанина.

"Ливерпуль" хорошо бы ему подошел. "Пэлас" не отпустит его бесплатно, поэтому они постараются выручить за него деньги летом".

"Летом от его контракта останется 12 месяцев, и цена может немного снизиться — или нет, учитывая уровень интереса к нему. Прошлым летом настойчивее других был "Ньюкасл", и примерно на такие же предложения "Пэлас" рассчитывает снова".

"Пэлас" поступил правильно с Гехи, а Гехи поступил правильно с "Пэлас", поэтому этим летом они сядут вместе и решат, что пора разойтись".

"Это будет зависеть от того, куда он хочет отправиться, и это не только Премьер-Лига, потому что речь о классном игроке, который может выбирать из множества клубов".

"(Президент "Пэлас") Стив Пэриш доказал, что может выгодно продавать игроков, и он сделает это снова летом. "Ливерпуль" и "Ньюкасл" оба хотят Гехи, но все сводится к тому, кто готов заплатить цену".

"Многое будет зависеть от ограничений, связанных с финансовым фейр-плей. "Ливерпуль" не был активен в два последних окна, поэтому они находятся во главе очереди. У них есть пространство для приглашения игроков", — сообщил Робинсон Football Insider.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Робинсон

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 15:00

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