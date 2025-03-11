Робинсон игнорирует слухи насчет "Ливерпуля"

Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон заявил, что он игнорирует трансферные слухи.

Робинсон проводит отличный сезон с "Фулхэмом", который занимает девятое место в Премьер-Лиге и уже достиг четвертьфинала Кубка Англии.



Уже некоторое время Робинсона сватают в большие клубы вроде "Ливерпуля", однако 27-летний игрок сборной США научился не воспринимать газетные истории всерьез.



"Я уже достаточно давно в футболе, чтобы блокировать внешний шум и такого рода вещи, потому что я был по другой конец этого, когда не играл хорошо. Будучи моложе, я видел критику, видел сомнения людей и все такое. Поэтому я знаю, что у монеты есть две стороны".



"Вам просто нужно все принимать с щепоткой недоверия. Вам нужно верить в себя, и когда дела идут плохо, будьте сосредоточены на себя. Когда дела идут хорошо, будьте сосредоточены на том, чтобы продолжать".



"Поэтому я стараюсь не отвлекаться на трансферные слухи и им подобное. Особенно связанные "Ливерпулем" — все мои друзья и семья из Ливерпуля, поэтому это больше они пишут мне сообщения, чем я вижу газетные истории. Я отвечаю, что это просто история в газете, и каждого, чьи дела идут хорошо, будут куда-либо сватать", — сообщил Робинсон ESPN.