Рэтклифф исключает продажу Майну и Гарначо для решения финансовых проблем МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что финансовые затруднения не заставят его клуб продать игроков вроде Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

Майну и Гарначо связывали с уходом еще в январе, когда их сватали в "Наполи" и "Челси", соответственно. Их продажа позволила бы "Юнайтед" значительно поправить свое положение с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей.



Однако Рэтклифф уверяет, что руководство "Юнайтед" будет решать финансовые проблемы по-другому.



"Нет, нет. Мы не будем продавать игроков из-за своего финансового состояния. Мы решаем свои финансовые проблемы за счет сокращения расходов. Траты клуба оказались раздуты, и мы их сокращаем, чтобы стать стройной и эффективной организацией. Так мы решим вопрос с расходами".



"А решения по игрокам Омар (Беррада), Рубен (Аморим), Джейсон (Уилкокс) — и немного я — будут принимать летом. Весь фокус будет на том, чтобы улучшить нашу игру. Вот и все", — цитирует Рэтклиффа BBC.