Энрике уверен, что "Ливерпуль" или ПСЖ будет в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике выразил уверенность, что победитель их противостояния с "Ливерпулем" достигнет финала Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, имея преимущество в один гол после встречи с Париже на прошлой неделе.



Энрике уверен, что публика "Энфилда" будет наблюдать две лучшие команды в Европе, и одна из них непременно достигнет финала в Мюнхене 31 мая.



"И хотя мы уступаем после первой встречи, мы будем играть в свою игру с самого начала. Каким бы ни был результат первой встречи, мы ничего не будем делать по-другому".



"В данный момент мы стоим на вылет, поэтому наш единственный вариант — выйти и одержать победу, и это подстегивает нас. Я не думаю, что у Арне Слота есть большие сомнения насчет нашего стартового состава, а у меня есть свои идеи насчет его стартового состава".



"Я не собираюсь говорить, кто сыграет или как мы сыграем, но в этих двух матчах мы наблюдаем две лучшие команды в Европе, двух претендентов на выход в финал, и кто бы ни прошел дальше, они достигнут финала", — цитирует Энрике Sky Sports.