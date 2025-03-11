Рэтклифф считает, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу в течение трех лет

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что не считает задачу по завоеванию титула Премьер-Лиги к 2028 году невыполнимой.

На днях появилась информация, что руководство "Юнайтед" отказалось от плана Рэтклиффа по завоеванию титула к 150-летию клуба в 2028 году.



Однако Рэтклифф сохраняет верю в то, что эта цель реалистична, и обещает, что за три года "Юнайтед" значительно изменит свой облик.



"Я не думаю, что это миссия невыполнима. Думаю, хорошо иметь цели и задачи".



"Если вы посмотрите на "Арсенал", если вы посмотрите на "Ливерпуль", если вы посмотрите на период времени, который им потребовался, чтобы привести свой дом в порядок и вернуться на победный путь, то три года — это кратчайшй из возможных сроков. Но это не невозможно".



"На мой взгляд, через три года клуб будет в очень, очень другом положении, нежели мы были в прошлом".



"Думаю, мы станем самым прибыльным клубом в мире. Думаю, мы будем обладать самым легендарным стадионом в мире, и я думаю, мы снова финишируем с титулом", — цитирует Рэтклиффа BBC.