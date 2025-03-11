Анонс матча "Ливерпуль" — ПСЖ

Во вторник вечером "Ливерпуль" в домашнем противостоянии с французским ПСЖ определит обладателя путевки в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Ливерпуль" одержал неожиданную победу 0:1 в Париже. ПСЖ почти весь матч доминировал над "красными", но в концовке пропустил от Харви Эллиотта.



В преддверии ответной встречи главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот пообещал, что его команда не будет играть на ничью, а также потребовал от подопечных показать свой лучший футбол в этом сезоне.



- "Ливерпуль" проиграл только один из четырех последних матчей против ПСЖ в еврокубках (3 победы).



- Ни одна из 15 последних французских команд, игравших на выезде с оппонентом из Англии, не добивалась победы (14 поражений, 1 ничья).



- Последней французской командой, побеждавшей на выезде оппонента из Англии, был ПСЖ, который в декабре 2020 одолел "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов (1:3).



- "Ливерпуль" брал верх в каждом из 14 последних двухматчевых противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов, когда выигрывал первую встречу.



- ПСЖ брал верх в двух из пяти последних двухматчевых противостофний в плей-офф Лиги Чемпионов, когда проигрывал первую встречу. Эти "камбэки" парижане совершали против дортмундской "Боруссии" в 2019/20 и "Барселоны" в 2023/24.



- "Ливерпуль" выиграл все четыре домашних матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Арне Слот может стать первым тренером, кто сделает это с "красными" пять раз подряд.



- За свою карьеру нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах провел три "сухих" матча против ПСЖ — больше, чем против какой-либо другой команды в Лиге Чемпионов без забитого гола.



- В первой встрече с ПСЖ Салах всего лишь во второй раз в качестве игрока "Ливерпуля" не нанес ни одного удара за матч Лиги Чемпионов (после матча против "Реала" в марте 2023).



- Голкипер "Ливерпуля" Алиссон совершил девять сейвов в Париже. Джанлуиджи Буффону в 2012/13 и Уго Льорису в 2018/19 удавалось сделать по 12 спасений по итогам духматчевого противостояния в Лиге Чемпионов, оба раза оформляя "клин-шит".



В преддверии этого матча к тренировкам вернулся нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо, который из-за небольшой травмы не играл против ПСЖ и "Саутгемптона" на прошлой неделе. Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон остаются в лазарете.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 1:0

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз