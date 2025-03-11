Слот потребовал от "Ливерпуля" показать свою лучшую игру в сезоне против ПСЖ
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его команде нужно показать свою лучшую игру в сезоне против французского ПСЖ, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, выиграв первую встречу во Франции со счетом 0:1.
Слот считает коллектив Луиса Энрике "самой совершенной командой", с которой сталкивался "Ливерпуль" в этом сезоне, но обещает играть на победу.
"Есть ли разница из-за того, что мы ведем 1:0? Нет. Мы стараемся играть каждый матч на победу".
"Мы старались делать это и на прошлой неделе, у нас не было намерения так глубоко обороняться все время".
"Во вторник мы хотим сыграть в другую игру, но намерение всегда одно — мы не будем играть на ничью".
"На выезде с "Манчестер Сити" вышло по-другому, против ПСЖ вышло по-другому, но мы можем почерпнуть уверенность из нашего домашнего матча против "Сити", когда мы гораздо больше владели мячом, а игра была более равной".
"Да, думаю, нам потребуется показать свою лучшую игру в этом сезоне. Это самая совершенная команда, которой мы пока что противостояли".
"Мы противостояли "Арсеналу" и "Сити", мало в чем им уступив. Но ПСЖ играет в таком темпе, обладает таким мастерством, является одним из богатейших клубов и обладает отличным тренером, поэтому против них нелегко играть", — цитирует Слота Sky Sports.
11.03.2025 09:00
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