Гвардиола: "Попадание в Лигу Чемпионов стало бы большим успехом"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что попадание в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона стало бы "большим успехом" для его команды.

Уже вылетев из Лиги Чемпионов и лишившись реальных шансов защитить титул Премьер-Лиги, "Сити" лишь может попытаться удержаться в топ-4 или топ-5 в остатке сезона.

В этом сезоне "Сити" столкнулся с колоссальными проблемами, поэтому Гвардиоле будет достаточно и путевки в Лигу Чемпионов.

"Попадание в Лигу Чемпионов стало бы большим успехом, но этого еще нужно добиться".

"Я хочу попасть в Лигу Чемпионов. Это будет плохо, если мы этого не сделаем, но я видел, что происходило с другими командами в Премьер-Лиге в прошлом".

"Если нас не будет в Лиге Чемпионов, это стало бы проблемой, но есть команды, которые, не попадая в Лигу Чемпионов, затем возвращались туда и остаются там", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 08:00

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