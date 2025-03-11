Гвардиола: "Попадание в Лигу Чемпионов стало бы большим успехом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что попадание в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона стало бы "большим успехом" для его команды.

Уже вылетев из Лиги Чемпионов и лишившись реальных шансов защитить титул Премьер-Лиги, "Сити" лишь может попытаться удержаться в топ-4 или топ-5 в остатке сезона.



В этом сезоне "Сити" столкнулся с колоссальными проблемами, поэтому Гвардиоле будет достаточно и путевки в Лигу Чемпионов.



"Попадание в Лигу Чемпионов стало бы большим успехом, но этого еще нужно добиться".



"Я хочу попасть в Лигу Чемпионов. Это будет плохо, если мы этого не сделаем, но я видел, что происходило с другими командами в Премьер-Лиге в прошлом".



"Если нас не будет в Лиге Чемпионов, это стало бы проблемой, но есть команды, которые, не попадая в Лигу Чемпионов, затем возвращались туда и остаются там", — цитирует Гвардиолу ESPN.