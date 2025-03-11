Рэтклифф: "Аморим здесь надолго"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф отверг предположения, что главному тренеру Рубену Амориму может грозить увольнение.

Аморим тренирует "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе. Результаты "красных дьяволов" при Рубене оставляют желать сильно лучшего.



В прессе уже ходят слухи, что Аморим пожалел о своем переходе в "Юнайтед" и может покинуть Манчестер в обозримом будущем, однако Рэтклифф имеет совершенно другую точку зрения.



"Если посмотреть, какие игроки были доступны Рубену, то я думаю, он действительно хорошо справляется со своей работой".



"Думаю, Рубен — выдающийся молодой тренер. Я правда так думаю. Он превосходный тренер, и я думаю, он здесь надолго".



"Вы начинаете видеть проблески того, что Рубен может дать. Думаю, вы видели проблески этого против "Арсенала". Как много игроков на скамейке против "Арсенала вы знаете? Как много из них вообще надевали футболку "Манчестер Юнайтед"? У нас закончились игроки. Из числа настоящих игроков первой команды у нас осталось 10 или 11. Рубен великолепно справляется со своей работой".



"Как и большинство великих тренеров, он является эмоциональной личностью. Рубен не идеален, но я являюсь огромным поклонником Рубена".



"Он хочет, чтобы раздевалка была полна людей, которые полностью сосредоточены на том, чтобы выигрывать футбольные матчи. Он не будет терпеть людей, у которых нет этого настроя на 100 процентов. Игроки должны быть с ним на одной волне", — цитирует Рэтклиффа BBC.