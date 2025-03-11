Камавинга стал трансферной целью для "Сити"

Эдуардо Камавинга "Манчестер Сити" добавил полузащитника испанского "Реала" Эдуардо Камавинга в список своих трансферных целей на грядущее летом.

По информации Sky Sport Germany, в Камавинга заинтересованы и некоторые другие клубы, но Эдуардо пока не решил, хочет ли он покинуть Мадрид в летнее окно.

В этом сезоне Камавинга не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Ла Лиги.

Интересы 22-летнего француза представляет агентстве CAA Stellar, которое находится в хороших отношениях к "Сити" и чей другой клиент Омар Мармуш лишь в январе присоединился к "горожанам".

Добавим, в 2021 году "Реал" приобрел Камавинга у "Ренна" за 34 миллиона фунтов. В Мадриде у Эдуардо есть контракт до июня 2029.


Метки Камавинга, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2025 06:00

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  1. eakz 11.03.2025 07:06 # eakz
    все, кто уходят из Реала или Барсы, это либо сбитые летчики, либо, игроки уходящие на спад. из последнего только выделяется Санчез, и то хватило не на долго

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