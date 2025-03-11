Рэтклифф заявил, что МЮ мог бы стать банкротом к Рождеству

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что клуб с "Олд Траффорд" мог бы стать банкротом к Рождеству, если бы не его непопулярные меры.

В последнее время Рэтклиффа много критикуют за повышение цен на билеты, сокращение персонала и прочие непопулярные среди болельщиков решения.



Однако Рэтклифф готов к критике в свой адрес, потому что верит, что эти решения помогут "Юнайтед" вернуться на правильный путь.



"Должен признать, я не получаю особого удовольствия от чтения газет в наши дни. Знаю, это непопулярно, этот период перемен некомфортен для людей, и мы вынуждены принимать неприятные решения".



"Но это необходимо, чтобы "Манчестер Юнайтед" снова твердо встал на ноги. Если люди хотят видеть, чтобы "Манчестер Юнайтед" снова выигрывал трофей, тогда нам нужно сделать все эти вещи".



"Я осознаю, что в данный момент я непопулярен, но я готов к этому и могу справиться с тем, чтобы быть непопулярным на протяжении некоторого периода времени, потому что я верю, что мы делаем правильные вещи".



"Манчестер Юнайтед" сошел с рельсов, и нам нужно вернуть клуб на рельсы. Я верю, что вещи, которые мы делаем, вернут нас на рельсы и в итоге позволят нам в будущем оказаться там, где сегодня находятся "Ливерпуль" или "Реал".



"Когда что-то дается вам тяжело, людям нужно проявить немного стойкости, немного упорства и не сдаваться. Нужно сражаться, и именно это мы делаем".



"У "Манчестер Юнайтед" закончились бы свободные средства к концу этого года, к концу 2025. И это после того, как я внес 300 миллионов долларов (233 млн. фунтов), и при условии, что мы не будем покупать новых игроков летом".



"Мы в процессе изменений, и это некомфортный и разрушительный период, и я сочувствую фанатам. Простой ответ в том, что у клуба закончились бы деньги к Рождеству, если мы не сделаем эти вещи".



"Если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, в конечном счете это путь к краху", — цитирует Рэтклиффа BBC.