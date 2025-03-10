Рэтклифф: "Не уволить Тен Хага летом было ошибкой"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что его клуб ошибся, не уволив Эрика Тен Хага с поста главного тренера прошлым летом.

Одержав победу против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в прошлом сезоне, Тен Хаг не просто остался в "Юнайтед", но даже продлил свой контракт.



Однако уже в октябре "Юнайтед" указал Тен Хагу на дверь, пригласив на его место Рубена Аморима из "Спортинга".



Этот дорогостоящий для "Юнайтед" промах Рэтклифф объясняет тем, что он едва сформировал новое руководство, которое еще не разобралось в положении дел в клубе.



"На самом деле нам было слишком рано принимать столь большое решение".



"Мы как команда (руководителей) не очень долго находились вместе, лишь несколько недель, а это было весьма большое решение, не так ли? Вдобавок весьма сложное. Было довольно сложно отделить работу Эрика в сезоне, в котором мы пришли, от структуры вокруг него".



"Разумеется, теперь структура вокруг тренера совершенно другая. У нас действительно сильные отношения и действительно сильная поддержка культуры для Рубена. Джейсон (Уилкокс, технический директор) и Рубен разговаривают друг с другом два-три раза в день, Омар (Беррада, исполнительный директор) разговаривает с Омаром каждый день. Каждый раз, когда я приезжаю на матч, я разговариваю с Рубеном".



"Но нам было весьма сложно увидеть, в какой обстановке трудится Эрик. Были ли его результаты следствием функционирования самого Эрика или функционирования организации? Мы толком не смогли ответить на этот вопрос, поэтому дали Эрику возможность развеять сомнения".



"Жалею ли я об этом сейчас? Да, это было неправильное решение. Мы приняли неправильное решение. Это было ошибкой. Поэтому да, в этом отношении я жалею об этом".



"Думаю, в этом решении были кое-какие смягчающие или отягчающие обстоятельства, но в конце концов это было неправильное решение, и я готов признать это", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.