Мареска пригрозил своим игрокам заменой

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пригрозил своим игрокам, что те будут заменены, если не будут играть, как он хочет.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Лестера" болельщики "Челси" однажды освистали своего полузащитника Энцо Фернандеса, когда тот сделал пас назад на голкипера Роберта Санчеса вместо того, чтобы рискнуть и сыграть вперед.



Однако после победы 1:0 Мареска заявил, что Фернандес просто следовал инструкциям. Наставник "Челси" требует, чтобы его игроки выходили из обороны через пас.



"Да, я слышал, но хорошая вещь в том, что Фернандес знает, что я заменю его, если он не будет играть назад".



"Если голкипер будет далеко выбивать мяч, я заменю его. Так у нас заведено".



"Я уже говорил Филипу (Йоргенсену): "Если будешь далеко выбивать мяч, я заменю тебя". Поэтому они просто делают, что я говорю им", — цитирует Мареску talkSPORT.