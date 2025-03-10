"Челси" решил побороться за Джоба Беллингема

"Челси" решил вступить в борьбу за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.

При своих нынешних владельцах "Челси" никогда не жалел денег на перспективную молодежь, и особенно "синим" интересны британские таланты.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Челси" увидел у Джоба Беллингема большой потенциал и решил, что попытается приобрести младшего брата полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.



На 19-летнего англичанина претендуют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а также дортмундская "Боруссия" и "Байер".



"Сандерленд" надеется сохранить Беллингема на следующий сезон, но чтобы реально на это рассчитывать, "черным котам" нужно выйти в Премьер-Лигу, а пока они занимают только четвертое место в Чемпионшипе.