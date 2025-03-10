"Челси" решил побороться за Джоба Беллингема
"Челси" решил вступить в борьбу за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.
При своих нынешних владельцах "Челси" никогда не жалел денег на перспективную молодежь, и особенно "синим" интересны британские таланты.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Челси" увидел у Джоба Беллингема большой потенциал и решил, что попытается приобрести младшего брата полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.
На 19-летнего англичанина претендуют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а также дортмундская "Боруссия" и "Байер".
"Сандерленд" надеется сохранить Беллингема на следующий сезон, но чтобы реально на это рассчитывать, "черным котам" нужно выйти в Премьер-Лигу, а пока они занимают только четвертое место в Чемпионшипе.
10.03.2025 20:00
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- Папа, почему меня зовут Роза?
- Просто твоя мама любит цветы.
- Спасибо, папа.
- Без проблем, Блоуджоб.
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Blow Job Bellingham
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