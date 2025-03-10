"Форест" не смог опротестовать штраф в 750,000 фунтов
"Ноттингем Форест" не удалось опротестовать свой штраф в 750,000 фунтов за публичную критику рефери Стюарта Аттуэлла.
В апреле 2024, после поражения 2:0 от "Эвертона", "Форест" разразился грозным заявлением насчет Аттуэлла, обвинив того в неназначении трех пенальти и уличив Стюарта в симпатиях к конкурирующему "Лутону".
Усомнившись в непредвзятости рефери, в октябре "Форест" схлопотал огромный штраф в 750,000 фунтов от FA, которая назвала поступок "лесников" "атакой беспрецедентного масштаба". При этом изначально Ассоциация вообще хотела наказать клуб с "Сити Граунд" минимум на 1 млн. фунтов.
"Форест" назвал этот штраф "несоразмерным" нарушению, однако уменьшить его не удалось — в понедельник Ассоциация объявила, что апелляция "лесников" была отклонена.
Оставляя решение в силе, комиссия по рассмотрению апелляций учла отсутствие смягчающих обстоятельств. Например, "Форест" так никогда и не извинился перед Аттуэллом и публично не признал свою неправоту, сообщает The Guardian.
10.03.2025 19:00
Просмотров: 314
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
душат Форест, продажные судейки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий