"Форест" не смог опротестовать штраф в 750,000 фунтов

"Ноттингем Форест" не удалось опротестовать свой штраф в 750,000 фунтов за публичную критику рефери Стюарта Аттуэлла.

В апреле 2024, после поражения 2:0 от "Эвертона", "Форест" разразился грозным заявлением насчет Аттуэлла, обвинив того в неназначении трех пенальти и уличив Стюарта в симпатиях к конкурирующему "Лутону".



Усомнившись в непредвзятости рефери, в октябре "Форест" схлопотал огромный штраф в 750,000 фунтов от FA, которая назвала поступок "лесников" "атакой беспрецедентного масштаба". При этом изначально Ассоциация вообще хотела наказать клуб с "Сити Граунд" минимум на 1 млн. фунтов.



"Форест" назвал этот штраф "несоразмерным" нарушению, однако уменьшить его не удалось — в понедельник Ассоциация объявила, что апелляция "лесников" была отклонена.



Оставляя решение в силе, комиссия по рассмотрению апелляций учла отсутствие смягчающих обстоятельств. Например, "Форест" так никогда и не извинился перед Аттуэллом и публично не признал свою неправоту, сообщает The Guardian.