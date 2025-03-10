Куман: "Зиркзее недостаточно хорош"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объяснил, почему не вызвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в национальную команду.

Зиркзее не оказалось среди игроков, которых Куман вызвал на двухматчевое противостояние с Испанией в четвертьфинале Лиги Наций позже в март.



Куман принял такое решение, несмотря на дефицит игроков атаки. По мнению Рональда, в данный момент Джошуа не заслуживает выступать за сборную.



"Он изначально не рассматривался, потому что, думаю, он недостаточно хорош в данный момент".



"Особенно часто он ошибается, когда разворачивается и ищет возможность для паса".



"В общем случае форма и физическая готовность имеют определяющее значение, но с этим не всегда бывает порядок".



"У нас много центральных защитников и полузащитников, но мы ограничены впереди. Несмотря на это, я по-прежнему думаю, что ты должен заслужить вызов, а он, как я думаю, не заслуживает его сейчас, но в другой раз это может измениться", — цитирует Кумана talkSPORT.