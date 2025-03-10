Мареска защищает стиль "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска встал на защиту игрового стиля своей команды.

Накануне "Челси" добился победы 1:0 над занимающим предпоследнее в Премьер-Лиге "Лестером", показав весьма неубедительный футбол.



Однако Мареска настаивает, что его бывшая команда — не такой простой соперник, как думают люди.



"Люди должны понимать, что это наш путь, наш стиль, и именно таким образом мы будем играть".



"Мы должны быть счастливы, когда команда создает такое количество моментов, как сегодня. Это непросто. "Ливерпуль" до 83-й минуты держал счет 0:0 против "Арсенала". То же самое было против "Сити".



"Или вы думаете, что футбол подобен игре на PlayStation, и побеждать легко? Ни за что. Каждый матч является сложным. Сегодня игроки были великолепны".



"Для достижения нашей цели по попаданию в Лигу Чемпионов нам потребуются наши фанаты и их поддержка. Нам нужно, чтобы они поддерживали игроков, когда мы играем дома", — цитирует Мареску The Independent.