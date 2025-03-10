Невилл считает, что "Арсенал" подвел Артету

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Арсенал" подвел своего главного тренера Микеля Артету, не купив тому нападающего.

Ни прошлым летом, ни в январе "Арсенал" не смог обзавестись новым нападающим, и после ничьей 1:1 против "Манчестер Юнайтед" накануне подопечные Артеты обнаружили себя уже в 15 очках от вершины Премьер-Лиги.



По мнению Невилла, боссы "Арсенала" крупно просчитались, когда строили свои планы на этот сезон.



"Думаю, эти игроки могут чувствовать, что их подвели. Думаю, тренер может чувствовать, что его подвели. Думаю, им должны были обеспечить поддержку в виде нападающего в последний год или около того".



"Им нужен нападающий, несмотря на наличие Кая Хаверца и Габриэля Жезуса. Они столкнулись с острым дефицитом атакующих игроков, и они виноваты в этом сами. У них были травмы, но это нужно учитывать при своем планировании".



"Тебе нужна возможность призывать игроков со скамейки и полагаться на них, и в первом тайме это было очевиднее, чем когда-либо".



"Им не хватает наконечника атак, который будет делать свою работу. У "Ливерпуля" выбор атакующих игроков лучше", — сообщил Невилл в своем подкасте.