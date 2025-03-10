"Юнайтед" подтвердил, что отправится в турне по США летом

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что грядущим летом команда Рубена Аморима совершит предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Это будет третий год подряд, когда "Юнайтед" будет готовиться к новому сезону в Америке. Прежде "красные дьяволы" базировались в Сан-Диего и Лос-Анджелесе.

На сей раз "Юнайтед" разобьет лагерь в Чикаго и примет участие в официальном предсезонном турнире Премьер-Лиги Summer Series, сообщает Daily Mail.

В рамках этого турнира "Юнайтед" сыграет против "Борнмута" в Чикаго 30 июня, против "Вест Хэма" в Нью-Джерси 26 июля и против "Эвертона" в Атланте 3 августа.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2025 13:00

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  1. closer 10.03.2025 13:23 # closer
    и всем троим проиграем.
    борнмуту точно

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  2. black-sumrak1990 10.03.2025 13:12 # black-sumrak1990
    В том году играли с Ливером, и Арсеналом, а сейчас придётся довольствоваться тем кто есть, а точнее прямым конкурентам в турнирной таблице...

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