"Юнайтед" подтвердил, что отправится в турне по США летом
"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что грядущим летом команда Рубена Аморима совершит предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Это будет третий год подряд, когда "Юнайтед" будет готовиться к новому сезону в Америке. Прежде "красные дьяволы" базировались в Сан-Диего и Лос-Анджелесе.
На сей раз "Юнайтед" разобьет лагерь в Чикаго и примет участие в официальном предсезонном турнире Премьер-Лиги Summer Series, сообщает Daily Mail.
В рамках этого турнира "Юнайтед" сыграет против "Борнмута" в Чикаго 30 июня, против "Вест Хэма" в Нью-Джерси 26 июля и против "Эвертона" в Атланте 3 августа.
10.03.2025 13:00
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Последние комментарии:
и всем троим проиграем.
борнмуту точно
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В том году играли с Ливером, и Арсеналом, а сейчас придётся довольствоваться тем кто есть, а точнее прямым конкурентам в турнирной таблице...
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