Невилл считает, что ничья с "Арсеналом" придаст МЮ уверенности

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что ничья с "Арсеналом" придаст "красным дьяволам" уверенности на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедад".

Накануне "Юнайтед" сыграл с "Арсеналом" вничью 1:1 в Премьер-Лиге, и Невиллу кажется, что команда Рубена Аморима добилась положительного результата и продемонстрировала неплохой футбол.



Уже в четверг "Юнайтед" принимает дома "Реал Сосьедад", и Невилл ожидает, что подопечные Аморима будут верить в свои шансы после ничьей 1:1 в первой встрече.



"Все могло пойти действительно плохо для Аморима на этой неделе после "Фулхэма" и вылета из Кубка Англии".



"Думаю, они, игроки "Юнайтед" будут чувствовать себя чуть увереннее, покидая стадион. Думаю, это были достойные несколько дней для них".



"Частично их игра по-прежнему оставляет желать лучшего, но, по крайней мере, они добились положительного результата и взяли себя в руки во втором тайме".



"Думаю, пятерка защитников справилась со своей задачей, а Каземиро провел один из своих лучших матчей".



"В четверг их ждет большой матч против "Реал Сосьедад", и это будет тяжело, но я думаю, они были хороши в первые 60-65 минут в Испании, и от этого можно отталкиваться".



"Смогут и они прибавить в концовке сезона и продвинуться в Лиге Европы? От этого зависит, как закончится сезон для Аморима", — сообщил Невилл в своем подкасте.