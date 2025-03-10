Артета отказался признать, что борьба за титул закончена

Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался признать, что борьба за титул Премьер-Лиги для его команды закончена.

Сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье (1:1), "Арсенал" обнаружил себя уже в 15 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Теперь "Ливерпулю" достаточно набрать 16 очков в своих девяти заключительных матчах, однако Артета не хочет говорить, что титул уже недостижим для "Арсенала".



"Я не хочу говорить этого, но сегодня мы испытываем разочарование от того, что не выиграли матч. Мы знаем, что нуждаемся в очках и обязаны выигрывать каждый матч. Без этого у нас не будет никаких шансов. Я не думаю, что это правильный момент, чтобы говорить об этом".



"Сегодня наша эффективность на 20 заключительных метрах была недостаточно хороша. Мы знаем это. Это великолепно, что мы приехали на "Олд Траффорд" и сыграли таким образом, но вам нужно конвертировать свое преимущество в голы, а мы этого не сделали и были вынуждены отыгрываться. Вы знаете, насколько сложно здесь бывает", — цитирует Артету The Guardian.