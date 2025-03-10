Аморим: "Этот клуб никогда не умрет"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на акцию протеста болельщиков своего клуба.

Матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье (1:1) предшествовала массовая акция протеста болельщиков "Юнайтед" против владельцев клуба.

Фанаты выразили свое недовольство курсом, которым движется их клуб, а также некоторыми решениями владельцев вроде повышения цен на билеты и сокращения персонала.

Аморим признает, что болельщики заслуживают большего. Рубен надеется, что в будущем "Юнайтед" не будет играть домашние матчи вторым номером, как это было против "Арсенала".

"Этот клуб никогда не умрет, это должно быть ясно. Ты чувствуешь это на улицах, а не только на стадионе".

"Но вы знаете, что это большой бизнес, и, возможно, все фанаты в этой лиге чувствуют, что им становится сложнее посещать матчи и платить за билеты. Это нормально".

"Но это сложная ситуация. Мы просто хотим стараться изо всех сил ради них".

"Порой мы вынуждены глубоко обороняться, и я знаю, что это расстраивает, но в будущем мы не собираемся играть таким образом. В данный же момент мы просто стараемся выигрывать матчи", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, болельщики, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2025 09:00

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