Аморим: "Этот клуб никогда не умрет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на акцию протеста болельщиков своего клуба.

Матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье (1:1) предшествовала массовая акция протеста болельщиков "Юнайтед" против владельцев клуба.



Фанаты выразили свое недовольство курсом, которым движется их клуб, а также некоторыми решениями владельцев вроде повышения цен на билеты и сокращения персонала.



Аморим признает, что болельщики заслуживают большего. Рубен надеется, что в будущем "Юнайтед" не будет играть домашние матчи вторым номером, как это было против "Арсенала".



"Этот клуб никогда не умрет, это должно быть ясно. Ты чувствуешь это на улицах, а не только на стадионе".



"Но вы знаете, что это большой бизнес, и, возможно, все фанаты в этой лиге чувствуют, что им становится сложнее посещать матчи и платить за билеты. Это нормально".



"Но это сложная ситуация. Мы просто хотим стараться изо всех сил ради них".



"Порой мы вынуждены глубоко обороняться, и я знаю, что это расстраивает, но в будущем мы не собираемся играть таким образом. В данный же момент мы просто стараемся выигрывать матчи", — цитирует Аморима Sky Sports.