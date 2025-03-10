Эриксен признал, что Тэйлор помог МЮ забить гол "Арсеналу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен признал, что рефери Энтони Тэйлор помог его команде забить гол против "Арсенала".

"Юнайтед" удалось открыть счет в воскресном противостоянии с "Арсеналом" в самой концовке первого тайма, когда Бруну Фернандеш поразил чужие ворота ударом со штрафного.



Отодвигая стенку от мяча перед исполнением стандартного положения, Тэйлор дал "Юнайтед" лишний метр, нежели положено правилам, и Фернандеш этим воспользовался.



"Это очень хорошо, мы были рады, что стенка стояла где-то в 15 метрах. Вы видели, насколько далеко они были, и это позволило нам извлечь выгоду".



"Мы почувствовали, что гол принес облегчение болельщикам на стадионе".



"Если вы посмотрите на моменты, то увидите, что мы могли выиграть матч. Мы старались как можно больше играть на контратаках, в этом был наш план на матч", — цитирует Эриксена Daily Mirror.



