Мареска: "У Палмера была диарея"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир Коул Палмер плохо себя чувствовал в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лестера".

В воскресенье "Челси" одержал победу 1:0 против "Лестера", причем в начале этого матча Палмер — впервые в своей карьере в рамках Премьер-Лиги — не реализовал пенальти.



Голевая "засуха" Палмера достигла уже девяти матчей кряду — Коула прорвало, но в другом месте, и поэтому Мареска ставит эту игру особняком.



"Все очень просто. Коул не тренировался вчера и ночью чувствовал себя неважно".



"Причина, почему он не тренировался вчера, заключается в том, что на протяжении последних 48 часов у него были жар и диарея. Этим утром он проснулся и сказал мне: "Я хочу быть на поле, потому что хочу помочь этой команде, этому клубу сыграть в Лиге Чемпионов".



"Это показывает, как сильно эти игроки хотят вернуть клуб туда, где ему положено быть", — цитирует Мареску BBC.