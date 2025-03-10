Мареска: "У Палмера была диарея"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир Коул Палмер плохо себя чувствовал в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лестера".
В воскресенье "Челси" одержал победу 1:0 против "Лестера", причем в начале этого матча Палмер — впервые в своей карьере в рамках Премьер-Лиги — не реализовал пенальти.
Голевая "засуха" Палмера достигла уже девяти матчей кряду — Коула прорвало, но в другом месте, и поэтому Мареска ставит эту игру особняком.
"Все очень просто. Коул не тренировался вчера и ночью чувствовал себя неважно".
"Причина, почему он не тренировался вчера, заключается в том, что на протяжении последних 48 часов у него были жар и диарея. Этим утром он проснулся и сказал мне: "Я хочу быть на поле, потому что хочу помочь этой команде, этому клубу сыграть в Лиге Чемпионов".
"Это показывает, как сильно эти игроки хотят вернуть клуб туда, где ему положено быть", — цитирует Мареску BBC.
10.03.2025 07:00
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Добротно. Пенсы сейчас налетят, ведь новость про их любимое.
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Императора опустили(
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Коула прорвало, но в другом месте,
Аж самому срать захотелось
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Добротно. Скаузеры сейчас налетят, ведь новость про их любимое.
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