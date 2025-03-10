Мареска: "У Палмера была диарея"

Коул Палмер Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир Коул Палмер плохо себя чувствовал в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лестера".

В воскресенье "Челси" одержал победу 1:0 против "Лестера", причем в начале этого матча Палмер — впервые в своей карьере в рамках Премьер-Лиги — не реализовал пенальти.

Голевая "засуха" Палмера достигла уже девяти матчей кряду — Коула прорвало, но в другом месте, и поэтому Мареска ставит эту игру особняком.

"Все очень просто. Коул не тренировался вчера и ночью чувствовал себя неважно".

"Причина, почему он не тренировался вчера, заключается в том, что на протяжении последних 48 часов у него были жар и диарея. Этим утром он проснулся и сказал мне: "Я хочу быть на поле, потому что хочу помочь этой команде, этому клубу сыграть в Лиге Чемпионов".

"Это показывает, как сильно эти игроки хотят вернуть клуб туда, где ему положено быть", — цитирует Мареску BBC.


Метки Лестер, Мареска, Палмер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2025 07:00

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  1. kewell7 10.03.2025 08:01 # kewell7
    Добротно. Пенсы сейчас налетят, ведь новость про их любимое.

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  2. kukuruzko 10.03.2025 07:22 # kukuruzko
    Императора опустили(

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  3. closer 10.03.2025 07:12 # closer
    Коула прорвало, но в другом месте,

    Аж самому срать захотелось

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  4. john-jones 10.03.2025 07:06 # john-jones
    Добротно. Скаузеры сейчас налетят, ведь новость про их любимое.

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