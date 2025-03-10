Аморим: "Мы вынуждены делать непопулярные вещи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в своем нынешнем состоянии "красные дьяволы" вынуждены делать "непопулярные вещи" на поле и за его пределами.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Арсеналом", почти весь матч действуя вторым номером и отдав мяч во владение сопернику.



По словам Аморима, это стало вынужденной мерой, чтобы попытаться набрать три очка. Аналогичным образом "Юнайтед" поступает за пределами футбольного поля, пытаясь выправить свое финансовое положение.



"Когда ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", то не можешь чересчур увлекаться такой игрой, но идея была в том, чтобы выиграть матч, а не просто что-нибудь показать фанатам".



"Знаю, порой это вызывает разочарование у болельщиков, но затем, когда вы забиваете, вы чувствует себя комфортно и имеете много возможностей, потому что игра меняется, течение игры меняется, и болельщики становятся счастливы. Нам нужно справляться с этим".



"Порой мы вынуждены делать вещи, которые не являются популярными. Но если вы хотите побеждать и побеждать определенным образом, вы вынуждены их делать, потому что в конце концов нам нужны очки".



"Мы не хотим играть подобным образом, так много обороняясь и отдавая мяч сопернику. Но, учитывая обилие матчей, все имеющиеся проблемы и характеристики игроков, нам нужно было постараться адаптироваться и продемонстрировать, что мы можем выиграть матч. Мы доказали это сегодня".



"При глубокой обороне мы можем лучше контролировать игру, а затем у нас есть хорошие игроки для перехода в атаку. Думаю, Гарначо провел отличный матч. Он был расстроен (своей заменой) в четверг, но сегодня он был удивительно хорош", — сообщил Аморим Sky Sports.